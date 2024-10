Paris FC – Stade Rennais: Vers un « Fashionpico » du foot français ?

La concurrence entre les puissantes familles Pinault et Arnault va s’étendre bientôt aux terrains du football.

Les négociations en cours pour le rachat du Paris FC par le groupe LVMH et Red Bull offrent au football français d’inédites et alléchantes perspectives. Car la France et le luxe ne font qu’un, le secteur est dominé par deux grands groupes internationaux, à la tête desquelles deux familles françaises : les Arnault, côté LVMH et les Pinault, du concurrent Keiring.

Arnault vs Pinault : le match bientôt sur les terrains de football ?

Selon Bloomberg, les premiers sont la quatrième fortune mondiale à 199 milliards de dollars estimés, ce jeudi 10 octobre, les autres pèsent 22,2 milliards de dollars et se classent 90es. Si la famille Arnault débarque dans le monde du football, les Pinault y sont implantés, à la tête de du Stade Rennais, depuis la fin du siècle dernier et une année particulièrement heureuse pour la discipline en France : 1998.

Paris FC – Stade Rennais, futur « Fashionpico » de la Ligue 1 ?

A supposer que les futurs propriétaires du PFC se donnent les moyens d’accéder à l’élite, peut-être dès la fin de cette saison 2024-2025, le prochain exercice offrira alors un match dans le match, entre deux dynasties déjà rivales dans le monde des affaires. Pourra-t-on ainsi parler de « Fashionpico » pour qualifier l’opposition du Paris FC – et du Stade Rennais. Entre un Olympico ou un Clasico au calendrier sportif, si le néologisme se répand dans les médias, c’est sur Sportune, que vous l’aurez lu les premiers !