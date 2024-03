OM: Un nouveau virement de l’UEFA tombe ce vendredi

L’OM reçoit une nouvelle manne financière de l’UEFA, ce vendredi.

Toujours en course en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille récolte régulièrement les fruits financiers de son parcours ; à ce stade celui des quarts de finale. Ce vendredi, le club phocéen reçoit un nouveau versement de l’UEFA tel que l’a appris Sportune. Sont payées les primes de qualifications aux barrages et celles des huitièmes de finale.

1,7 M€ reçus aujourd’hui par l’OM pour la Ligue Europa

C’est-à-dire un demi-million d’euros pour les premières et 1,2 millions les autres soit un total au bénéfice de l’OM de 1,7 millions d’euros. La somme se cumule au reste déjà perçu depuis l’entame de la compétition et que l’UEFA verse régulièrement aux équipes qui disputent le format qu’elle organise.

La prime des quarts et peut-être mieux sera payée en mai

Le prochain virement interviendra dans un peu de deux mois et sera la prime des quarts auxquels les Marseillais prétendront et des demi-finales en plus. En juin enfin interviendra la part de la finale et le reste des droits TV versés à chaque club en fonction de leur parcours dans cette Ligue Europa.