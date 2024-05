OM : Un maillot third 2024-24 orange pour l’OM

Les couleurs du prochain maillot third de l’OM.

La participation européenne est encore en suspend du côté de l’Olympique de Marseille qui devra patienter jusqu’au bout pour le savoir. L’Europe, c’est normalement à cela que se dédié le maillot third, qu’évoque le site Footy Headlines, pour celui de la saison 2024-2025.

Orange teinté de bleu le maillot third de l’OM

Selon le site spécialisé le third de l’OM sera orange vif, une couleur devenue iconique dans les travées du Vélodrome, sous l’impulsion du groupe South Winner. Ce maillot devrait avoir une dominante orange rehaussée par des accents de bleu. Le col, les bordures des manches, le logo Puma, l’écusson de l’OM et le sponsor seront tous dans des teintes de bleu assorties, apportant une harmonie visuelle distinctive à l’ensemble. De plus, le short qui accompagnera le maillot sera également de couleur bleue.

Sera-t-il porté en coupe d’Europe la saison prochaine ?

Cette annonce s’inscrit dans la lignée des révélations précédentes concernant les kits domicile et extérieur du club pour la même saison, qui selon les premières images qui circulent (sans certitude encore) du home et en suivant du modèle away devraient restés fidèles aux couleurs emblématiques de Marseille, sans surprise, mais avec une touche de modernité.

Les fans impatients de se procurer ce maillot third auront l’occasion de le faire à partir d’août 2024, date à laquelle il sera disponible à la vente. D’ici là au moins, l’Olympique de Marseille saura s’il est Européen.