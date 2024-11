OM. Salaire, valorisation les chiffres de Wesley Fofana sur le mercato

Wesley Fofana a dit non à l’OM, mais la réponse n’est en rien définitive dans le futur.

Il y a flirt entre l’OM et Wesley Fofana, sans que jusqu’à présent le rapprochement ne s’opère. Entre le natif de Marseille et son club de coeur, l’intérêt est commun, tel que le rapporte le défenseur des Blues de Chelsea, le directeur sportif du club phocéen, Medhi Benatia, est venu le sonder dans le courant de l’été.

Wesley Fofana et l’OM flirtent sans conclure

Interrogé à ce sujet par Téléfoot, le défenseur central ne boude pas son plaisir. « On a eu un appel de Monsieur Benatia. C’est sûr que ça a fait « boum; boum » dans mon coeur. Parce que je revenais de blessure et je ne savais pas si j’allais faire partie du projet du club. Mais j’ai eu une discussion avec le coach et il m’a dit qu’il comptait sur moi cette saison. Donc j’ai dit que j’étais très heureux, j’étais à 100% avec Chelsea. Mais après, c’est sûr qu’il y a l’OM dans une partie de mon coeur, on verra bien… »

Celui qui fut un temps le défenseur le plus cher de l’histoire du football, après que Chelsea a payé 80 millions d’euros l’indemnité de son transfert depuis Leicester, est devenu plus abordable pour deux raisons essentielles : d’abord son contrat d’une longueur rare, qui s’étire dans le temps et les blessures qui ne l’ont pas épargné pendant de très longs mois.

L’un des joueurs les mieux payés des Blues de Chelsea

Si bien que l’estimation de sa valeur marchande oscille désormais de 15 millions des algorithmes de Football Transfers à 25 millions d’euros de Transfermarkt. Cela visant à compenser les quatre ans et demi qu’il reste au contrat du joueur, signé pour sept ans en 2022 (Chelsea jouant entre les règles de l’UEFA et celles en vigueur au Royaume-Uni pour dépasser les cinq ans normalement autorisés au maximum). Il rapporte à Wesley Fofana l’équivalent d’une douzaine de millions d’euros brut annuels, l’international français (une sélection) étant à ce titre sur le podium des joueurs les mieux payés de son clun.