OM: Salaire, durée, ce que Roberto De Zerbi va signer avec l’OM

Roberto De Zerbi va diriger l’Olympique de Marseille.

Roberto De Zerbi arrive à Marseille. L’OM a officialisé hier soir le transfert imminent de l’entraîneur italien au club, évoquant par voie d’un communiqué publié ce lundi, évoquant « un accord de principe », avec le technicien italien de 45 ans, anciennement sur le banc de Brighton & Hove Albion.

Un contrat de trois ans pour Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille doit d’abord s’acquitter de la clause libératoire à payer au club anglais, elle serait de 6 millions d’euros. Ensuite signera Roberto De Zerbi à qui le club proposerait un contrat sur trois ans, à l’échéance du 30 juin 2027. Et pour rémunération un salaire estimée par le journal L’Equipe à plus de 6 millions d’euros brut annuels.

L’entraîneur le mieux payé de l’histoire de l’OM

C’est plus que l’OM n’en a jamais payé à un de ses coachs. Mais De Zerbi est un nom clinquant et un technicien qui était largement courtisé par des clubs huppés ailleurs en Europe. Il se dit que pour diriger le club phocéen, l’ancien milieu offensif reconverti avec succès entraîneur. Il a débuté dans la fonction en Italie, s’est révélé avec Sassuolo avant d’évoluer en Ukraine, au Chakhtar Donetsk, puis en Angleterre avec Brighton & Hove Albion, en proposant un jeu alerte et séduisant.