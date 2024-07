OM: Rodolphe Saadé (CMA CGM) 3e plus grosse chute au classement des fortunes de France

La fortune de Rodolphe Saadé est estimée à la baisse en 2024.

Le sponsor majeur sur le maillot de l’Olympique de Marseille depuis la saison dernière, l’amateur CMA CGM, est un groupe à la propriété de Rodolphe Saadé et sa famille. Lequel appartient au plus grosse fortune de France, il appartient même au top 10 d’après le classement 2024 du magazine Challenges qui estime son patrimoine à 32 milliards d’euros. Il est à ce titre le 5e des 500 fortunes de France.

L’estimation de la fortune de Rodolphe Saadé est en baisse en 2024

Mais celui à qui la rumeur prête régulièrement (et jusqu’ici sans fondement, de surcroît nourris de plusieurs démentis officiels), des envies de rachat du club marseillais voit l’estimation qui le concerne fondre en 2024 sur 2023. Le magazine économique classe l’homme d’affaire dans son top 10 de ceux qui ont perdu le plus d’une année sur l’autre : moins 7 milliards et une fortune désormais donnée à 32 milliards.

« Cette famille marseillaise possède 73% du 3e armateur mondial (CA : 44 milliards), dont l’activité et les bénéfices ont fortement baissé l’an dernier, mais qui a aussi réalisé la plus grosse acquisition de son histoire en s’offrant les activités logistiques de Bolloré pour 4,85 milliards. Elle a renforcé sa présence dans les médias (La Tribune, La Provence) avec le rachat en mars de BFM et RMC pour 1,5 milliard », écrit Challenges en commentaire de son analyse.

Vers une prolongation du sponsor majeur sur le maillot de l’OM ?

Le groupe CMA CGM est le sponsor majeur de l’Olympique de Marseille depuis 2023 et jusqu’en 2025 avec une saison en plus. Il pourrait être prochainement prolongé avant son échéance.