OM, RC Lens, SB29: Quel est le salaire de Martin Satriano à l’Inter Milan ?

Martin Satriano bientôt de retour en Ligue 1 ?

Vers un retour en France de Martin Satriano ? L’attaquant uruguayen a passé plusieurs mois au Stade Brestois, en deux occasions de prêts de six mois puis d’une saison. Le club breton souhaiterait son retour, tandis qu’en Ligue 1 également le suivraient le RC Lens mais aussi l’OM, depuis que le club marseillais a perdu Faris Moumbagna sur blessure.

Satriano est suivi de plusieurs clubs français

Satriano, 23 ans, est à l’Inter Milan depuis 2020, il a fini au club lombard sa formation mais depuis son passage chez les pros, il n’a foulé que quatre fois la pelouse avec le maillot nerazzurra sur les épaules. Son contrat a été prolongé en 2022 et jusqu’en 2027. Il lui vaut de gagner l’équivalent de 900 000 euros brut annuels selon des estimations données par L’Equipe qui écrivait à son temps que le Stade Brestois n’assumait qu’un peu plus de la moitié quand il l’avait en prêt.

SB29 et RC Lens peut-être plus que l’OM

L’Inter Milan souhaiterait céder son joueur cet été pour faire l’économie de son salaire et retirer une indemnité sur son transfert. Ce qui écarterait alors l’OM de sa piste, puisque le club voudrait un renfort sous la forme d’un prêt. Même dans cette optique, Brest et Lens resterait toujours en course pour l’Uruuguayen.