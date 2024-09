OM: Quand les joueurs de l’OM découvrent leur note sur FC 25

Quentin Merlin fait partie des joueurs filmés à la découverte de leur note sur FC 25.

C’est toujours un moment qui prête à débat que celui de la découverte pas les premiers concernés, de leur carte et de la note générale attribuée par les équipes de l’éditeur Electronic Arts, pour son jeu de football sur console. L’OM a mis ce moment en scène avec plusieurs joueurs de son collectif, invités à donner leur avis.

Des joueurs de l’OM globalement satisfait mais pas de tout

Et aucun n’est totalement satisfait même si tous acquiescent dans les largeurs. Amine Harit par exemple regrette sa note de physique à 57. « Ils abusent, ça veut dire que tu ne tiens même pas sur tes jambes », s’amuse le milieu offensif phocéen. Quentin Merlin déplore lui son 64 de physique, Elye Wahi assure que « la plupart du temps quand je tire ils sont cadrés » et qu’il vaut donc conséquemment plus que 79 au tir, quant à Pierre-Emile Højbjerg et Lilian Brasier, ils augmenteraient volontiers leur note de vitesse.

Le temps de la découverte des notes et des premières impressions passées, l’OM a décidé de mettre au défi ses joueurs dans des ateliers, tantôt de commentateurs, tantôt à la pétanque et enfin au Jenga. C’est à découvrir en vidéo ci-dessus.