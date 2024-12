OM, Pogba. Le PSG et Monaco jouent désormais placés chez les bookmakers

L’avenir de Paul Pogba est un sujet qui devient de plus en plus chaud.

Dans le feuilleton Paul Pogba, le mercato s’enflamme déjà. Libre depuis le 1er décembre après sa résiliation avec la Juventus, le milieu français de 31 ans cristallise toutes les attentions, malgré sa suspension pour dopage jusqu’en mars 2025. Les bookmakers placent l’Olympique de Marseille en position de favori, avec une cote attractive de 3,25. Un retour en France qui fait saliver les supporters phocéens, et qui pourrait rebattre les cartes du football hexagonal.

Outre l’OM, Fenerbahçe se positionne également comme une destination plausible avec une cote de 6,00. Le club turc, habitué à attirer des stars en quête de renouveau, pourrait offrir à Pogba un projet compétitif tout en lui laissant le temps de revenir à son meilleur niveau. Du côté de la MLS, trois franchises, dont le San Diego FC, les LA Galaxy et le Los Angeles FC, partagent la même cote à 7,00.

L’OM toujours favori, le PSG et Monaco en outsiders

Maintenant que le contrat est terminé, les tendances évoluent. Désormais, les bookmakers placent également le Paris Saint-Germain parmi les destinations possibles, mais avec une cote plus élevée de 11,00. Pour le club de la capitale, l’idée d’ajouter un champion du monde à son effectif pourrait être séduisante, mais des doutes persistent quant à la cohérence d’un tel recrutement pour un club en quête de résultats immédiats.

Quant à l’AS Monaco, qui apparaît dans un groupe d’équipes cotées à 17,00 (avec le Napoli, West Ham, Newcastle et Villarreal), l’hypothèse semble plus lointaine. Mais le club princier est ambitieux, il joue la Ligue des champions et les premiers rôles du championnat et Pogba pourrait lui offrir un supplément d’expérience, notamment perdu suite au départ de Ben Yedder.