OM: Plus de 650 M€ cumulés, l’évolution des revenus des droits TV sur 10 ans

Pablo Longoria a défendu l’option de signer avec des diffuseurs au détriment de celle qui prévoyait la création d’une nouvelle chaîne pour la Ligue 1.

Il était l’un des présidents réfractaires à l’idée de créer une nouvelle chaîne via la Ligue de football professionnel, le cacique de l’OM, Pablo Longoria se réjouit donc du dénouement des négociations autour de la question des droits TV de la Ligue 1. Enfin, « réjouit », façon de parler en la circonstance complexe de la situation, car le verdict est décevant pour tous les dirigeants du football français, étant loin des sommes espérées au départ.

Le président de l’OM était contre la création d’une chaîne dédiée

Et l’Olympique de Marseille est particulièrement concerné, étant l’un des clubs les plus valorisés, notamment au critère de la notoriété des équipes nationales ; l’OM est avec le PSG le premier choix le plus régulier des diffuseurs du championnat. A l’avenir, les recettes liées à l’audiovisuel pourraient donc baisser et ce d’autant cette saison, que les données que nous avons compilées dans le graphique ci-dessous englobent tous les revenus des droits TV, qu’ils soient du championnat de Ligue 1, des coupes européennes, ainsi que de la Coupe de France, ou anciennement la coupe de la Ligue…

2023, une saison record pour l’OM sur les revenus des droits TV

Or cette saison 2024-2025, non content d’entamer le nouveau cycle de cinq ans jusqu’en 2029, l’OM va devoir accuser un manque à gagner évident de son absence dans une compétition continentale. Sur 10 ans de 2014 à 2023 pour le dernier bilan comptable partagé par la DNCG, le club phocéen cumule 656,7 millions d’euros de droits TV. La saison 2022-23 a été la plus lucrative, à 95,2 millions d’euros, grâce à la qualification du club en Ligue des champions.