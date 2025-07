OM, OL. CIES, Transfermarkt… Combien vaut Malick Fofana sur le mercato ?

Malick Fofana plaît à l’OM mais l’ailier de l’OL a bonne cote, sur le mercato et en Premier League.

Deux Olympique que tout oppose sur ce marché des transferts de l’été. L’un est sous surveillance très stricte de la Direction nationale de contrôle et de gestion, l’autre a l’appétit d’un qui revient disputer la clinquante Ligue des champions. Quand l’Olympique Lyonnais doit courber l’échine, l’Olympique de Marseille veut en profiter. Le club phocéen a l’ailier Malick Fofana dans son viseur, d’après une information de Foot Mercato confirmée par d’autres.

A 20 ans, l’ailier international belge (une fois avec les Diables Rouges), est le joueur le plus bankable dans le collectif de l’Olympique Lyonnais. Tous les indicateurs du genre s’accordent à ce sujet. Ce qui diffère quelque peu, c’est l’appréciation de la valorisation du joueur sur ce marché des transferts, pour les trois saisons qu’il reste à son contrat, signé en 2024 jusqu’en 2028.

Valorisé de 30 à 53 M€ sur ce mercato

Transfermarkt a l’estimation la plus basse, à 30 millions d’euros, l’algorithme de Football Transfer le valorise à 38,2 millions d’euros, tandis que les chercheurs de l’Observatoire du football (CIES) en Suisse, donnent une fourchette plus large comprise entre 37 et 53 millions d’euros. Dans tous ces cas de figure, l’OL serait financièrement gagnant, car le club a payé une indemnité de 19,5 millions à La Gantoise pour le recruter et il a profité un an plein de ses services.

Reste à savoir jusqu’où l’Olympique de Marseille peut aller, pour un joueur qui a aussi la cote de l’autre côté de la Manche. Clin d’oeil anecdotique mais amusant, Malick Fofana partage le même agent, le groupe Roc Nation de Jay-Z, que Luis Henrique à qui il succèderait au poste, en rejoignant l’OM.