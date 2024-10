OM. Cinq n°10 libres sur le mercato pour remplacer Carboni

Coup dur pour l’OM qui devra faire sans Valentin Carboni.

Terrible nouvelle Valentin Carboni, car il est la malheureuse victime d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche, occasionné à l’occasion du rassemblement avec sa sélection nationale d’Argentine. La blessure est si grave qu’elle va nécessiter une intervention chirurgicale et contraindre peut-être le milieu de 19 ans, à mettre un terme à sa saison.

Fin de saison pour le milieu de l’OM ?

L’Olympique de Marseille devra sûrement le remplacer au pied-levé. C’est-à-dire au plus malin, sur le plan sportif et financier, alors que le club a déjà beaucoup investi cet été pour se renforcer. Possibilité lui est offerte d’un joker médical, et l’embauche d’un joueur libre sur le marché des transferts, à tout moment de la saison.

Des milieux offensifs, il s’en trouve des profils plus ou moins naturels, plus ou moins calibrés et plus ou moins chers. Les plus évidents, ceux qui ont le rôle en habitude sont potentiellement les plus chers niveau salaire. Il pèse aussi sur eux des incertitudes sur leur situation sportive. Cela vaut surtout pour l’enfant terrible du football anglais, Dele Alli. A 28 ans, celui qui compte 37 sélections chez les Three Lions, traverse une période compliquée. Et son départ d’Angleterre pour la Turquie et le Besiktas ne l’a pas nécessairement relancé. Il était pourtant l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Des profils naturels au poste. Et des paris

Un autre est plus âgé (31 ans), moins fringant qu’à ses plus belles années, possiblement plus gourmand après une expérience au Qatar et de surcroît il est estampillé PSG. L’on parle de Rafinha, principalement un ex du Barça, qui a l’avantage, pour l’adaptation, de connaître la Ligue 1.

S’il est plus naturel à l’aile que dans le dos des attaquants, l’ancien lillois Adam Ounas a le bagage technique et l’expérience du poste et de la Ligue 1 pour combler le manque. L’aventure de l’international algérien à Lille a soufflé le froid, entre blessures et méforme, et le chaud quand il est au meilleur de ses aptitudes. Un temps proche de filer en Grèce, il est toujours sans contrat en cette mi-octobre.

Sinon, il y a les deux « paris » de la liste, l’un qu’est Radja Nainggolan, moins pour le sportif que pour son caractère volcanique et sa grinta, qui collent assurément aux désirs du Vélodrome. Pour redonner un supplément d’âme à l’équipe, en entrant en cours de jeu dans les matchs les plus durs, le Belge a clairement le profil idoine. Même s’il est plus au crépuscule de sa carrière, à 36 ans. L’autre est Saîf-Eddine Khaoui. Un n°10 de métier qui, même en n’ayant plus vraiment le niveau attendu pour un club visant les premiers rôles, a pour lui de connaître l’OM qu’il a fréquenté pendant cinq ans (entrecoupés de prêts) et il est, à 29 ans, encore dans la force de l’âge. Pour dépanner épisodiquement.