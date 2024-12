L’affiche de la 13e journée de la Ligue 1 2024 oppose l’OM à Monaco ce dimanche soir.

La 13e journée de Ligue 1 McDonald’s se termine en beauté avec une affiche de prestige à jouer entre voisins, sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Un duel capital pour le haut de tableau, opposant deux prétendants aux places d’honneur, ce dimanche soir. Ce choc OM – Monaco 2024 en direct live streaming est à voir en exclusivité sur DAZN, le nouveau diffuseur de la Ligue 1 qui, c’est bienvenu, propose une offre en baisse à seulement 14,99 euros par mois.

Suivez OM – Monaco 2024 en direct live streaming

DAZN baisse ses tarifs pour OM – Monaco 2024 en direct live streaming

L’Olympique de Marseille, actuellement troisième du championnat, a retrouvé des couleurs après une passe difficile. Les Olympiens, battus deux fois en trois rencontres avant de se ressaisir à Lens, entendent capitaliser sur ce rebond pour rester dans le peloton de tête. Monaco, deuxième au classement, connaît de son côté un léger fléchissement. Après une excellente dynamique en championnat et en Ligue des Champions, les Monégasques ont été surpris par Benfica cette semaine sur leur pelouse.

Cette contre-performance reste néanmoins un fait isolé, et les hommes d’Adi Hütter veulent prouver qu’ils restent solides, notamment en déplacement où ils brillent avec trois victoires sur leurs quatre dernières sorties. L’an dernier, ce même duel au Vélodrome avait accouché d’un match spectaculaire et indécis, conclu sur le score de 2-2. Les spectateurs espèrent un nouveau feu d’artifice ce dimanche. La rencontre sera diffusée en exclusivité sur DAZN 1, avec un coup d’envoi fixé à 20h45.

Les compositions probables des deux équipes

OM :

Rulli ; Murillo, Balerdi, Kondogbia, Garcia ; Rongier, Højbjerg, Rabiot ; Greenwood, Maupay, Luis Henrique.

Monaco :

Majecki ; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa ; Zakaria, Camara ; Akliouche, Golovin, Ben Seghir ; Embolo.

Ce match entre l’OM et l’ASM promet une opposition intense et disputée, avec une bataille tactique dans l’entrejeu et des individualités capables de faire basculer la rencontre. Les Marseillais espèrent faire vibrer leur public, tandis que les Monégasques cherchent à consolider leur deuxième place. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de football.