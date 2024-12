OM, PSG, RC Lens, OL, ASSE, LOSC. Futur classement final de la Ligue 1 tel que l’envisagent les stats d’Opta

Bientôt la mi-temps du championnat de France de Ligue, saison 2024-2025 et en dépit de points concédés ce samedi au FC Nantes à domicile (1-1), le Paris SG est plus favori que jamais à sa propre succession. Ce sont les stats du spécialiste du genre Opta qui l’affirment en attribuant au collectif de Luis Enrique, un pourcentage énorme de 91,7% de chances de terminer leader.

Le PSG plus favori que jamais à sa propre succession

C’est à peu près la seule certitude du présent, mais l’AS Monaco est en ballotage très favorable dans le dos de Paris, pour boucler l’exercice sur le podium. A presque une chance sur deux, les Monégasques finiront deuxièmes. Pour le reste, c’est beaucoup plus serré et indécis. Notamment dans la deuxième moitié du tableau, dans la course au maintien.

C’est beaucoup plus serré en queue de classement

Grâce à son succès sur la pelouse du Havre AC (0-1), dans un match de la peur pour les deux clubs, Angers SCO fait un bond de géant dans les prédictions du moment. Avant la 13e journée, le promu avait une probabilité plus forte de terminer dernier. Désormais, il est placé quatorzième. Et c’est le Montpellier HSC qui en fait indirectement les frais en reculant d’une place, qui ne changerait toutefois rien si le classement final devait demeurer en l’état, au soir de la 34e journée. Les projections du moment placent le FC Nantes dans la charrette avec le club de la Paillade.

Classement final en Ligue 1 tel que l’envisagent les stats d’Opta

1. Paris Saint-Germain = 91,7%

2. AS Monaco = 44,1%

3. Lille OSC = 31,1%

4. Olympique de Marseille = 25,2%

5. Olympique Lyonnais = 21,9%

6. RC Lens = 19,7%

7. OGC Nice = 19,1%

8. Stade Brestois = 14,8%

9. Toulouse FC = 15,6%

10. Stade de Reims = 14,9%

11. AJ Auxerre = 16,1%

12. RC Strasbourg = 16,7%

13. Stade Rennais = 11,5%

14. Angers = 17,3%

15. AS Saint-Etienne = 17,3%

14. Le Havre AC = 18,8%

17. FC Nantes = 21,6%

17. Montpellier HSC = 28,8%