OM. Les Marseillais ont étrenné leurs nouveaux costumes

Roberto De Zerbi et Mason Greenwood dans le nouveau costume de l’OM. – @OM.fr

Soirée de gala de bout en bout pour l’Olympique de Marseille. Bien avant de communier avec un Vélodrome sous ivresse de la victoire sur l’AS Monaco (2-1), dans un match à très fort enjeu, de la 13e journée de Ligue 1, les joueurs phocéens ont débarqué à l’Orange Vélodrome, tirés à quatre épingles par le nouveau partenaire commercial du club.

Première sortie des joueurs dans leur nouveau costume

Nous l’évoquions plus tôt dans la semaine, l’OM s’est associé à la marque britannique Paul Smith devenue pour l’occasion jusqu’en 2026, la nouvel habilleur officiel de l’équipe marseillaise. Hier dimanche était donc la première sortie de l’ensemble imaginé pour le collectif de Roberto De Zerbi.

A soirée de gala, habits de circonstance pour un OM victorieux

Des chaussures, baskets blanc en cuir à 215 euros, au blazer, modèle jacquard floral en laine et lin à 1 500 euros, en passant par le costume, la chemise et le détail en plus que la cravate à 145 euros, aux couleurs de bleu ciel et de blanc de l’Olympique de Marseille, joueurs et staff du club ont répondu à la pression de l’événement, sans y laisser leur chemise!

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre chaîne Bluesky, pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs