OM : Les 10 transferts les plus chers au CV de Mehdi Benatia

Mehdi Benatia, un personnage de plus en plus influent pour l’OM.

Il deviendra prochainement, selon des rumeurs qui circulent à ce sujet, le directeur sportif officiel de l’Olympique de Marseille. Mais déjà Mehdi Benatia en campe-t-il le poste depuis le mois d’octobre 2023, sous une casquette de consultant prestataire du club phocéen. Le contrat de la collaboration arrivant à son échéance, un nouveau assorti d’un rôle plus défini dans l’organigramme du club serait à l’étude.

Mehdi Benatia n’est encore qu’un consultant à l’OM

N’en reste pas moins que, depuis l’hiver dernier, l’ancien défenseur de métier est l’homme aux manettes des marchés de transfert de l’Olympique de Marseille. Son audace, son vécu et ses relations lui notamment permis d’attirer dans les filets marseillais, un certain Adrien Rabiot pourtant largement convoité par ailleurs. Et de surcroît libre de contrat et d’indemnité à payer pour l’engager.

Du culot et du flair pour réussir des coups à l’instar de Rabiot

Le milieu international français n’entre donc pas dans le top 10 des recrues les plus chères au CV de Mehdi Benatia, différemment notamment de l’Anglais Mason Greenwood, classé en tête de la liste. Là encore ce fut pour Benatia et le board marseillais, un pari que de signer le très controversé ailier anglais, dans un contexte estival alors peu propice. Faisant fi des critiques, pour beaucoup justifiées faut-il bien le dire, le temps semble donner raison à l’OM et son joueur qui, en France, ne fait pas de vague autrement qu’en faisant parler son talent sur le rectangle vert.

Le mois de janvier qui arrive donnera certainement à Benatia l’occasion d’étoffer son palmarès. A la condition évidente qu’il trouve un accord commun avec le club pour prolonger. Ce n’est pas encore acquis. Mais presque tout comme.

Les 10 transferts les plus chers au CV de Mehdi Benatia

Mason Greenwood (de Manchester United en 2024-25) = 26 M€

Elye Wahi (de RC Lens en 2024-25) = 25 M€

Ismaël Koné (de Watford en 2024-25) = 12 M€

Quentin Merlin (du FC Nantes en 2023-24) = 10 M€

Faris Moumbagna (de Bodø/Glimt en 2023-24) = 8 M€

Gerónimo Rulli (de l’Ajax en 2024-25) = 4 M€

Derek Cornelius (de Malmö FC en 2024-25) = 4 M€

Ulisses Garcia (de BSC Young Boys en 2023-24) = 4 M€

Jonathan Rowe (de Norwich en 2024-25) = 2 M€ (prêt payant)

Jeffrey de Lange (de Go Ahead Eagles en 2024-25) = 2 M€

