OM : L’énorme salaire de Youssoufa Moukoko au Borussia Dortmund

Youssoufa Moukoko ne voudrait que l’Olympique de Marseille. C’est la révélation faite ce samedi midi par le journaliste italien, spécialiste du mercato, Fabrizio Romano. L’attaquant international allemand, considéré comme l’une des pépites de sa génération, évolue avec le Borussia Dortmund où il est sous contrat jusqu’en 2026, depuis sa prolongation, au mois de janvier 2023.

A ce sujet justement, le journal Bild a fait il y a quelques jours, une révélation sur le salaire astronomique que perçoit le jeune homme de 19 ans. Lequel toucherait en effet jusqu’à 8,5 millions d’euros par an, un montant bien supérieur aux estimations précédentes qui tournaient autour de 6 millions d’euros.

Le quotidien national allemand l’explique par la structure particulière de son contrat. La prime à la signature, promise lors de la prolongation de son contrat au commencement de l’année 2023, aurait été étalée sur plusieurs années et intégrée à son salaire annuel. Cette stratégie financière place désormais Moukoko parmi les joueurs les mieux rémunérés du club, juste derrière Niklas Süle qui toucherait légèrement plus de 10 millions d’euros par an.

Face à cette situation, le BVB envisagerait donc un prêt de son joueur pour alléger sa masse salariale. Hors, le prêt est justement la solution envisagée par l’OM, d’après les informations de Fabrizio Romano. Le club phocéen et l’entourage du joueur auraient un accord. Reste à le trouver avec le Borussia Dortmund, ce qui, si Bild dit vrai, peut-être plus compliqué.

🚨⚪️🔵 EXCLUSIVE: Youssoufa Moukoko has decided to join Olympique Marseille!

Despite bids from more than 5 clubs around Europe, Moukoko wants OM project; personal terms agreed.

Negotiations underway between OM and BVB on loan deal with buy option clause.

Here we go, soon ⏳🇩🇪 pic.twitter.com/w0pE1lIsKx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2024