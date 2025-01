OM : Le Conseil national de l'éthique rappelle Longoria à l'ordre

Si Pablo Longoria n’aime pas toutes les critiques émises à son sujet, c’est aussi vrai pour le Conseil national d’éthique et de déontologie du football, le concernant.

C’est un peu l’histoire de l’arroseur arrosé. Tandis qu’en ce moment l’Olympique de Marseille entend mener bataille judiciaire contre ceux qui, de son point de vue, ternisse son image et celle de ceux qui la gouverne, le Conseil national d’éthique et de déontologie du football (CNEDF) vient de publier ce mardi, un communiqué visant tous les acteurs du football français au sens large, mais plus directement Pablo Longoria.

C’est une mise au point qui fait suite aux déclarations du président de l’Olympique de Marseille après le match nul contre le RC Strasbourg (1-1), le 19 janvier dernier. « Il faut dire stop. L’action du penalty sur Rowe, c’est un scandale. Il y a une occasion nette de but et le joueur n’est pas en action de jouer le ballon, qu’est-ce qu’il faut de plus ? Jusqu’où on va arriver avec l’Olympique de Marseille ? », a ainsi commenté le cacique phocéen sur l’antenne du diffuseur de la rencontre. Pablo Longoria n’est pas le seul acteur du foot français à émettre des critiques publiques, mais peut-être paie-t-il en étant ainsi ouvertement nommé dans le communiqué, la posture actuelle du club qu’il dirige.

La critique est permise, si elle est constructive

L’instance éthique dit s’inquiéter de la multiplication des critiques envers le corps arbitral, particulièrement de la part des dirigeants de clubs. Sans nier la possibilité d’erreurs d’arbitrage, le CNEDF rappelle que celles-ci font partie intégrante du jeu, malgré les avancées technologiques récentes.

Si la critique constructive d’une décision arbitrale reste autorisée dans le respect de la Charte de l’éthique, le Conseil condamne fermement toute remise en cause systématique de l’intégrité des arbitres. En creux, le CNEDF regrette les sorties publiques qui peuvent produire une forme de véhémence des supporters, notamment exprimées sur les réseaux sociaux, et ainsi forcer à plus de « clémence », les référés du jeu alors mis sous pression.

Cette prise de position ferme du Conseil s’accompagne d’une promesse de vigilance accrue sur ces questions, dans un contexte où les tensions entre clubs et arbitres semblent s’intensifier.

