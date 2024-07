OM et Puma dévoilent les nouveaux maillots 2024-2025

Domicile et extérieur, voilà les nouveaux maillots de l’OM.

Qui dit 1er juillet, dit ouverture d’une nouvelle saison sportive. En l’espèce, l’exercice 2024-2025. Et qui dit nouvelle saison, dit nouvelles tenues pour les clubs. Ce lundi, Puma dévoile les deux nouveaux maillots, à domicile et extérieur, pour l’Olympique de Marseille que la marque allemande habille.

Les deux maillots de l’OM dévoilés ce 1er juillet

Le premier est principal est blanc, classiquement accompagné d’une teinte de bleu ciel. Un troisième bleu, plus foncé, marque les sponsors ; celui de la compagnie CMA CGM en principal et le félin de l’équipementier. Sur ce maillot domicile, le logo y est revisité. A l’extérieur, le fond est bleu foncé, il s’ac compagne de doré en secondaire et le logo revient aux classiques de l’OM.