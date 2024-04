OM: Des sièges du stade Vélodrome sont à vendre

Les supporters de l’OM pourront faire l’achat d’un des 250 sièges du Vélodrome transformés.

L’opération « Sièges Collectors Orange Vélodrome » est de retour. Pour la quatrième saison, l’Olympique de Marseille et son partenaire Orange proposent à la vente au grand public, d’anciens sièges du stade Vélodrome, qu’un ferronnier a transformés en assises du quotidien. Cette année, 250 sièges seront disponibles à la vente en ligne le 29 avril 2024 sur le site de Maison Transversale, licencié officiel de l’OM.

250 sièges du Vélodrome de l’OM transformés, vendus fin avril

« Suite au formidable succès des trois premières éditions, Orange est heureux de réitérer l’opération des sièges collectors de l’Orange Vélodrome », détaille via communiqué, la directrice mécénat, événements et grands projets d’Orange, Hafida Guenfoud. Qui précise que l’opération « va une nouvelle fois permettre à de nombreux enfants de Marseille de vivre des vacances apprenantes lors d’OV School, mais également aux fans et supporters de l’Olympique de Marseille d’acquérir un véritable morceau d’histoire de leur club de cœur ».

Une opération solidaire en collaboration entre l’OM, Orange et OV School

Car cette vente est solidaire, l’intégralité de ses bénéfices sera en effet reversée à OV School, un programme qui permet à des enfants marseillais de vivre des vacances apprenantes. Cette année, le programme se déroulera du 21 octobre au 1er novembre 2024.