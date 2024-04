OM: CMA CGM dévoile sa nouvelle campagne publicitaire avec l’Olympique de Marseille

Pierre-Emerick Aubameyang est l’un des joueurs au casting de la nouvelle campagne promotionnelle de CMA CGM.

Une activation nouvelle du partenariat noué depuis l’entame de cette saison pour le maillot de l’OM. Le groupe CMA CGM a partagé ce mercredi le résultat de sa nouvelle campagne commerciale imaginée en collaboration avec l’Olympique de Marseille. L’armateur français fait sa promotion dans un film d’une trentaine de secondes diffusé sur ses réseaux sociaux auquel participent plusieurs joueur du collectif du club phocéen.

CMA CGM met en avant les valeurs communes avec l’OM

La publicité met en avant les valeurs communes aux deux marques partenaires. « L’excellence, l’engagement, et l’esprit d’équipe nous guident, sur terre comme en mer ! », écrit CMA CGM pour légender la séquence qu’elle propose. Ce film commercial tranche un peu avec le précédent dévoilé dans le courant de l’automne et articulé autour de la lettre M et de l’identité « Made in Marseille » commune aux deux marques.

La CMA CGM s’est associée à l’Olympique de Marseille en tant que sponsor majeur à l’avant des maillots. Le contrat a été signé pour deux ans, pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025.