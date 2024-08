OM : Ce que le transfert de Wahi doit aussi rapporter au MHSC et à Caen

C’est officiel ce mardi soir, Elye Wahi a un nouveau club que l’Olympique de Marseille. Un an quasi tout pile après son départ de Montpellier pour le RC Lens, le jeune attaquant de 21 ans a traversé la France pour s’engager avec l’OM dans le cadre d’un contrat d’un contrat sur 5 ans.

L’opération est estimée à 25 millions d’euros pour indemnité sur le transfert à laquelle doivent s’ajouter des bonus, à hauteur de 5 millions d’euros et 15% à la revente pour le RC Lens. Un pourcentage qui semble-t-il n’existait pas quand le MHSC l’a cédé au RC Lens moyennant 35 millions d’euros. Pour autant, le club de la Paillade va aussi profiter de cette opération en tant que formateur du joueur.

Au titre du mécanisme de solidarité de la FIFA, Montpellier mais aussi le Stade Malherbe de Caen désormais propriété de Kylian Mbappé, doivent être bonifiés. Selon nos calculs, sur une indemnité à 25 millions d’euros, sans prise en compte des bonus, ce sont 625 000 euros qui doivent revenir au MHSC et 125 000 euros au Stade Malherbe.

Cela pourrait donc être plus en fonction de la levée des bonus. Les deux clubs concernés devraient percevoir leurs fonds à la formation dans les trente jours suivant le paiement de l’indemnité par l’OM à Lens, si celle-ci est réglée en une seule traite ou tous les trente jours suivant paiement si le total est dilué en plusieurs échéances.

🔵⚪️🤝🏻 Official, confirmed. Eyle Wahi signs in as new Olympique Marseille player for €25m plus €5m add-ons and 15% sell-on clause.



Five year contract for Wahi to join Longoria, Benatia and de Zerbi’s project. pic.twitter.com/NuKJ5Nzl53