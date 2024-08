OM: Ce que le transfert de Sarr doit aussi rapporter à Rennes et Metz

C’en est déjà fini de l’aventure d’Ismaïla Sarr à l’OM.

Un an et puis s’en va, Ismaïla Sarr de l’Olympique de Marseille. L’ailier international sénégalais n’a pas répondu à toutes les promesses placées en lui, débarqué d’Angleterre l’été dernier c’est là qu’il retourne en ce début de mois d’août, officialisé comme recrue de Crystal Palace en championnat de Premier League.

Ismaïla Sarr quitte l’OM pour Crystal Palace

L’indemnité sur le transfert serait de 15 millions d’euros, pour équivalence aux quatre saisons du contrat qu’il restait au joueur de 26 ans avec l’OM. C’est peu ou prou l’équivalent payé par le club phocéen pour l’engager en provenance de Watford. Ce transfert, conformément au principe du mécanisme de solidarité instauré par la FIFA doit rapporter aux clubs qui ont formé le joueur.

Un transfert qui rapporte aussi au FC Metz et au Stade Rennais

En France, il y en a deux que sont le FC Metz et le Stade Rennais. Ismaïla Sarr a fréquenté le premier à l’âge de 18 ans et l’équipe bretonne de 19 à 20 ans. Cela vaut selon nos calculs à Sportune, sur une indemnité de 15 millions d’euros, quelques 750 000 euros au collectif grenat et le double au bénéfice du Stade Rennais.