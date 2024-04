OM – Benfica: TV, sponsors, billetterie, qui gagne le plus d’argent ?

Deux clubs à la ferveur populaire évidente, mais à la billetterie, comme sur le chiffre d’affaires, c’est l’OM qui gagne le match contre le Benfica.

Si le double affrontement de l’OM et du Benfica s’annonce aussi serré sur le papier, c’est que les deux équipes sont structurellement plutôt proches. Quoiqu’en matière de business et de chiffre d’affaires, la qualification pour le tour suivant de la Ligue Europa se décide au bénéfice de l’Olympique de Marseille. Explications…

L’OM domine le Benfica sur les revenus générés

Sur la saison 2022-2023, le club pensionnaire de la Ligue 1 a généré un chiffre d’affaires supérieur à celui de son homologue portugais. A l’OM il est de 259 millions d’euros, quand au Benfica, il s’élève à 196 millions d’euros. L’Olympique de Marseille domine son adversaire sur tous les segments des revenus opérationnels, hors opérations de trading.

Le club portugais a bouclé la saison 2023 avec un déficit

Les droits TV rapportent 138 millions d’euros aux Phocéens contre 125 millions à leurs adversaires, la billetterie, 64 millions aux premiers et 34 millions d’euros aux autres et les revenus commerciaux et sponsors, 57 millions d’euros à l’OM contre 37 millions d’euros au Benfica. Si le solde comptable de Marseille au bilan de la saison 2023 n’est pas encore connu, le club de Lisbonne a lui perdu 10,6 millions d’euros net au terme de sa saion dernière.