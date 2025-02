L’OM reçoit l’ASSE, ce samedi 15 février, pour la 22e journée de Ligue 1.

Marseille et Saint-Étienne s’apprêtent à croiser le fer dans une rencontre aux enjeux bien différents. Alors que les Phocéens poursuivent leur dynamique positive et visent les sommets du classement, les Stéphanois luttent pour leur survie en Ligue 1. L’ambition demeure toutefois la même : prendre de nécessaires points et si possible, les 3 de la victoire. Il faudra se brancher sur BeIn Sports 1 pour suivre le choc OM – ASSE 2025 en direct live streaming. La chaîne est accessible dans une offre couplée à Canal+, pour le meilleur du foot français et européen.

Suivez OM – ASSE 2025 en direct live streaming

A voir sur BeIn Sports OM – ASSE 2025 en direct live streaming

Deuxième du championnat derrière un Paris Saint-Germain intouchable, l’OM enchaîne les performances solides. Avec seulement une défaite lors des dix dernières journées, le club marseillais s’appuie notamment sur un Mason Greenwood en grande forme, déjà auteur de 13 buts cette saison. À domicile, les hommes de Gennaro Gattuso voudront confirmer leur statut face à une équipe en difficulté.

Deux clubs aux dynamiques sportives diamétralement opposées

En face, Saint-Étienne traverse une période compliquée. Malgré l’arrivée d’Eirik Horneland sur le banc, les Verts peinent à trouver la bonne formule. Barragistes après les 21es premières journées de la Ligue 1, ils restent sur une série de dix matchs sans victoire et affichent des statistiques inquiétantes, avec l’une des pires défenses du championnat. Chez les bookmakers français, le succès de l’OM ne fait aucun doute.

Cette affiche historique du football français sera à suivre en direct ce samedi à 17h au stade Orange Vélodrome. La rencontre sera diffusée sur beIn Sports 1, accessible sur différents supports numériques. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de Ligue 1.