OM-Ajax: Un match qui vaut jusqu’à plus de 3 M€ pour l’OM

Les supporters de l’OM seront d’un précieux soutien pour aider le club à dominer l’Ajax, ce jeudi soir.

La Ligue Europa pour échappatoire à la morosité du championnat ? L’Olympique de Marseille a l’opportunité ce jeudi soir, de se donner un grand bol d’air en composant son billet pour la suite de la Ligue Europa. Avec, en C3, deux scénarios possibles : terminer deuxième de la phase de groupe et disputer derrière un barrage contre une des équipes reversées de la Ligue des champions. Oui finir premier et se qualifier directement pour les seizièmes.

L’OM peut se qualifier directement en dominant l’Ajax

L’OM peut viser les deux et dans le meilleur des cas espérer gagner jusqu’à plus de 3 millions d’euros. En plus des autres primes gagnées jusque-là. C’est qu’en terminant premier de son groupe B, il empocherait 1,5 millions d’euros, contre 550 000 euros, s’il prend la deuxième place. Et 500 000 euros de plus en disputant le barrage. Surtout, le ladership de sa poule l’autoriserait à accéder directement au huitièmes et prétendre gagner 1,2 millions d’euros ,que paie l’UEFA aux équipes qualifiées à ce niveau, tel que le prévoit son dispositif de répartition des gains.

Près d’une dizaine de millions d’euros cumulés jusqu’ici

Pour s’emparer de la première place finale, il faudra à l’OM qu’il domine l’Ajax (et en ce cas la victoire lui rapportera encore 630 000 euros de plus) et que dans le même temps, Brighton s’incline sur la pelouse de l’AEK Athènes. Toutes ces sommes s’ajouteraient alors à celles déjà validées par le collectif phocéen dans cette Ligue Europa, à savoir près d’une dizaine de millions d’euros.