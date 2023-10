OM: Les primes déjà gagnées en Ligue Europa 2023-2024

L’OM de Gattuso étant invaincu en Ligue Europa, il peut espérer gonfler plus encore le total des primes de la compétition.

Toujours invaincu et lauréat de son premier succès ce jeudi soir sur sa pelouse de l’Orange Vélodrome, l’OM en Ligue Europa 2023-2024. A la mi-temps de la phase de groupes, le club phocéen est en position préférentielle, leader de son groupe B avec cinq points devant l’AEK Athènes qu’il a dominé hier (3-1) et le club anglais de Brighton à points, puis l’Ajax à deux. Grâce à cela, l’Olympique de Marseille peut espérer voir les huitièmes de finale, avec ou sans passer par une phase de barrage.

En terminant 1er de groupe, l’OM recevrait un bonus en plus

S’ils terminaient premiers les Marseillais se qualifieraient directement et en plus de cela, ils empocheraient un bonus supplémentaire de 1,5 millions d’euros, tel que le prévoit le dispositif de la répartition des gains par l’UEFA. Nous n’en sommes pas encore là. Pour l’heure le collectif de Genaro Gattuso a déjà gagné une dizaine de millions d’euros de sa campagne européenne, plus ou moins selon nos calculs à Sportune.

Une dizaine de millions gagnés jusqu’ici de la Ligue Europa

En sachant que la part du marketpool, c’est-à-dire celle de l’audiovisuel, n’est ici qu’estimation ; l’Olympique de Marseille recevant 30% du pot total destiné aux clubs français engagés dans la compétition. Ils sont trois cette saison, avec le Stade Rennais et le Toulouse Football Club en plus. Entre marketpool, prime de participation commune aux 32 équipes, les deux nuls primés 210 000 euros chacun plus la victoire, hier sur l’AEK à 630 000 euros, plus encore la part du classement européen sur les dix saisons révolues donnent un total approchant les 10,38 millions d’euros depuis l’entame de cette Ligue Europa.

Les primes déjà gagnées par l’OM en Ligue Europa

Primes de participation = 3,63 M€

Prime de résultats = 1,05 M€

Classement au coefficient = 3,3 M€

Marketpool (estimation) = 2,4 M€

Total = 10,38 M€