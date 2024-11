OM – AJA. Quel sera le résultat du match selon les bookmakers ?

L’OM et l’AJA s’affrontent ce vendredi, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1.

À l’occasion de cette 11e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille, actuel 2e du classement, accueille l’AJ Auxerre, bien installée en 10e position. Un duel au Vélodrome où les pronostics voient Marseille sortir grand favori, mais où les cotes et prévisions de score laissent aussi la place à quelques surprises.

L’OM en favori sur sa pelouse de l’Orange Vélodrome

Avec une cote de victoire à 1,45, l’OM est donné largement gagnant. Les bookmakers montrent ainsi leur confiance envers les Phocéens, qui jouent à domicile et réalisent un excellent début de saison. Auxerre, de son côté, reste un outsider à 6,55, tandis que le nul se situe à 4,9. Auxerre devra compter sur une belle performance pour renverser la dynamique.

Côté score exact, les scénarios les plus probables sont une victoire de l’OM par 2-0, cotée à 6,45, ou 2-1, cotée à 6,5. Un 3-0 est envisagé à 7,85, tandis que le 1-0, discret mais plausible, est proposé à 7. Pour un match plus serré, le 1-1 semble être la seule égalité envisageable (7,4), alors que des scores plus inattendus comme un 3-3 ou 4-4 grimpent à respectivement 45 et 160. Les cotes pour une large victoire d’Auxerre, comme un improbable 4-0, atteignent même des sommets à 250 et plus.

Pour marquer, plusieurs joueurs sont en bonne position selon les pronostics. Mason Greenwood est le favori avec une cote de 1,95, suivi par De Lima Luis Henrique à 2,3 et Neal Maupay à 2,55. Les supporters marseillais pourront également espérer des réalisations d’Amine Harit (3,45), voire de Valentin Rongier (7,3), bien que ce dernier soit moins prolifique devant les cages. Côté Auxerrois, Gauthier Hein et Ado Onaiwu sont les meilleurs espoirs pour trouver le chemin des filets, avec des cotes de 4,1 et 4,2 respectivement. Ils auront fort à faire face à la défense marseillaise, mais un but de leur part pourrait bien pimenter le match.

Vers un succès 2-0 ou 2-1 de Marseille sur Auxerre ?

Les cotes et les scénarios proposés par les bookmakers prévoient un match plutôt dominé par les Marseillais, mais l’AJ Auxerre pourrait tirer son épingle du jeu si elle réussit à exploiter les failles de la défense adverse. Un score de 2-0 ou 2-1 pour l’OM semble être le résultat le plus probable, mais les fans d’Auxerre peuvent encore espérer un exploit de leur équipe. Les Aiglons devront être réalistes devant le but pour offrir une belle opposition et pourquoi pas, surprendre les pronostics.