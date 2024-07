OM: A l’amortissement, combien vaut désormais Pau Lopez pour l’OM ?

Recruté en 2022 après une saison en prêt, Pau Lopez pourrait quitter l’OM cet été.

L’Olympique de Marseille bouge sur toutes les lignes. Au poste de gardien de but, Pau Lopez le numéro des dernières saisons, est proche de la sortie. Il se murmure l’intérêt de l’Italie à son égard et des offres qui seraient de l’ordre de plus ou moins 5 millions d’euros cash ou au terme d’une période de prêt avec option d’achat.

Pau Lopez serait proche de quitter l’OM

Pour recruter définitivement le gardien espagnol en provenance la Roma en 2022, l’OM a investi 12 millions d’euros d’indemnité sur son transfert. Et cela sans prise en compte de la compensation versée la saison 2021-2022 précédente où il a joué en prêt. Sachant que le portier de 29 ans a paraphé un contrat sur quatre ans, de 2022 au 30 juin 2026, l’OM a déjà amorti la moitié du coût de son transfert.

3 M€ par an d’amortissement hors commissions et contributions

Comprendre qu’à 3 millions d’euros d’amortissement tous les douze mois, il en vaut désormais 6 millions. Et ce calcul ne tient pas compte des commissions d’agent, ni de la contribution de solidarité. Aux chiffres évoqués du transfert possible de Pau Lopez, le club marseillais ne devrait donc pas générer de plus-value.