OL: Salaire, durée, les détails du contrat de l’OL pour Tanner Tessmann

Tanner Tessmann a été formé à Dallas avant de rejoindre Venise. Et désormais l’OL.

Un Américain, non à Paris mais à Lyon. L’OL, Venise et Tanner Tessmann ont en effet trouvé un accord tripartite selon les médias de France et d’Italie, pour que le milieu de terrain de 22 ans évolue au sein du collectif des Gones, à compter de cette saison 2024-2025. L’opération va coûter 6 millions d’euros d’indemnité sur le transfert au bénéfice de Venise, selon informations de L’Equipe.

Tanner Tessmann va quitter Venise pour s’engager avec l’OL

De l’autre côté des Alpes ont été révélées les détails contractuels de l’accord à finaliser, après que le joueur eut rompu à la traditionnelle visite médicale. Tanner Tessmann va parapher un contrat long sur cinq saisons avec l’Olympique Lyonnais, à l’échéance du 30 juin 2029. Il percevra en retour un salaire annuel estimé à 1,2 millions d’euros ici exprimé en net avant impôts.

Un salaire plus que doublé sous le maillot des Gones

C’est presque deux fois et demi plus que ce que le milieu récupérateur, international américain à deux reprises, perçoit en Italie où il est rémunéré 520 000 euros net par an. Tanner Tessmann a rejoint l’Europe et l’Italie en 2021 après avoir été formé au FC Dallas avec lequel il a découvert le professionnalisme, en MLS.