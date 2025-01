OL. John Textor discute du rachat d’un club portugais

John Textor va-t-il étendre son empire au championnat de foot portugais ?

Déjà propriétaire de plusieurs clubs dont l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, l’homme d’affaires américain, John Textor pourrait bientôt ajouter un club portugais à son portfolio. Le patron de l’Eagle Football Holdings serait en discussions avancées pour acquérir une partie du capital de Casa Pia, pensionnaire de première division portugaise, d’après les informations de UOL au Brésil.

Le stade de Casa Pia au coeur d’un projet de rachat par Textor ?

Le club lisboète, fondé en 1920, appartient actuellement à un autre investisseur américain, Robert Platek, associé de MSD Capital, qui en détient les parts depuis 2020. L’intérêt de Textor pour le football portugais n’est pas nouveau, puisqu’il avait déjà tenté d’entrer au capital du Benfica en 2021.

L’atout majeur de Casa Pia réside dans son stade historique, le Pina Manique, qui semble particulièrement intéresser l’investisseur américain. Cette acquisition potentielle s’inscrirait dans la stratégie de développement de Textor, qui gère déjà plusieurs clubs à travers l’Europe via son holding Eagle Football : l’Olympique Lyonnais et le Molenbeek en Belgique. Il serait par ailleurs proche de céder ses parts dans Crystal Palace (Angleterre) et possède également le Botafogo au Brésil.