OL. Combien vaut le Botafogo de John Textor en 2025 ?

A l’instar de la majorité des clubs brésiliens, le Botafogo s’est valorisé depuis son rachat par l’homme d’affaire américain, John Textor.

Sous la houlette de John Textor et de sa holding Eagle Football (la même qui gouverne l’Olympique Lyonnais en championnat de Ligue 1), le Botafogo connaît une ascension fulgurante sur le plan économique. Selon une récente étude de Sports Value, le club carioca a quasiment triplé sa valeur sur l’année 2024 pour atteindre 300 millions d’euros, porté par son premier titre en Copa Libertadores et son retour au sommet du championnat brésilien après trente ans d’attente.

Le football brésilien connait une forte croissance d’ensemble

Cette progression spectaculaire s’inscrit dans un contexte de forte croissance du football brésilien. Les 30 clubs les plus valorisés du pays pèsent désormais 6,6 milliards d’euros, en hausse de 24% par rapport à 2023. En tête de ce classement, on retrouve Flamengo (785 millions d’euros), suivi de Palmeiras (635 millions) et Corinthians (595 millions).

Cette montée en puissance du Brasileirao s’explique notamment par la loi SAF de 2021, permettant aux clubs de se transformer en sociétés anonymes. Dix clubs du top 30 sont désormais privés, attirant des investisseurs internationaux comme le City Football Group (Bahia) ou Red Bull (Bragantino). Ferran Soriano, PDG du City Football Group, compare même le potentiel de la ligue brésilienne à celui de la Serie A italienne d’ici trois à cinq ans.

Gare à ne pas céder à la folie des grandeurs

Cependant, les experts de Sports Value, appellent à la prudence. Les quatre clubs sous statut SAF, dont Botafogo, ont cumulé près de 135 millions d’euros de pertes sur les deux dernières années. Un fair-play financier est préconisé pour assurer un développement pérenne du football brésilien, qui se positionne déjà comme un concurrent sérieux de la Ligue 1 française au niveau économique.