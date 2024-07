OL: Ce que le transfert de Houssem Aouar à Al-Ittihad doit rapporter à Lyon

La Roma remercie Houssem Aouar qui ne sera resté qu’un an au club.

Il n’avait encore jamais connu de transfert dans sa carrière, jusqu’à l’âge de 25 ans et voilà que Houssem Aouar en enchaîne deux en autant de saisons sportives. Après avoir rejoint libre la Roma l’été dernier, le milieu de terrain international français quitte l’Europe pour l’Arabie Saoudite et le club de Al-Ittihad, où évolue également un certain Karim Benzema.

Houssem Aouar quitte la Roma pour Al-Ittihad en Arabie Saoudite

L’Olympique Lyonnais, il en est aussi indirectement question dans cette opération. Car s’il a quitté le club de sa ville de naissance au terme de son contrat, sans qu’il n’y ait donc de clause à la revente, par contre en tant que formateur, l’OL va pouvoir prétendre à une part sur l’indemnité totale du transfert puisque Al-Ittihad doit en payer une à la Roma. Cela, par le mécanisme de solidarité mis en place par la FIFA.

Un transfert qui rapporte à son club formateur l’Olympique Lyonnais

Dans le cas de Houssem Aouar qui n’a eu qu’un seul et même club jusqu’à ses 23 ans, le calcul est simple : selon nos observations, sur une indemnité estimée à 15 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais doit recevoir l’équivalent de 750 000 euros. Un montant que le club percevra dans les trente jours qui suivront le paiement de Al-Ittihad à la Roma, si l’intégralité est versée en une fois, ou tous les trente jours précédents chaque versement, s’il est prévu plusieurs un paiement échelonné.