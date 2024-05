OL – Barça: Ça rapporte combien de gagner la Ligue des champions féminine ?

L’OL ou le Barça, l’un de ces deux ajoutera une nouvelle Ligue des champions à son palmarès.

Olympique Lyonnais contre le FC Barcelone, dans le football féminin européen il ne peut y avoir meilleure affiche pour une finale de la Ligue des champions. C’est en effet l’opposition du club le plus sacré dans toute l’histoire de la compétition (huit succès) et du tenant du titre, peut-être l’équipe la plus ambitieuse du moment.

Un match à 350 000 euros de plus pour l’OL ou le Barça

OL – Barça est un match pour un sacre européen et une ligne de plus au palmarès, mais c’est aussi un affrontement qui peut gonfler les recettes du vainqueur, au résultat de toute la compétition. Déjà, en se hissant au rendez-vous final programmé ce samedi à 18h en direct depuis le stade San Mames de Bilbao, les deux équipes ont gagné 200 000 euros de plus que le reste des primes générés au fur et à mesure de la compétition. Et il y aura 350 000 euros supplémentaires pour la formation lauréate.

Les Fenottes dépassent le million d’euros de primes de l’UEFA dans la compétition

A ce stade selon nos calculs à Sportune, l’Olympique Lyonnais cumule 1,194 millions d’euros à l’addition des primes prévues dans le dispositif de l’UEFA, entre le bonus commun de participation (à 400 000 euros), les résultats obtenus en phase groupe (50 000 euros la victoire et 17 000 euros le nul, plus 20 000 euros la victoire de groupe) et les gains de chaque tour qualificatif depuis les huitièmes jusqu’à la finale de ce jour.