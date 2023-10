Les primes de la Ligue des champions féminine 2023-2024

C’est aujourd’hui que se décident les équipes qui disputeront la phase finale de la Ligue des champions féminines.

L’Olympique Lyonnais y sera, au même titre que le Bayern Munich, Chelsea et le tenant du titre le FC Barcelone, dans la phase finale de la Ligue des champions féminine 2023-2024. Ces quatre clubs attendent leurs adversaires avant le tirage au sort des groupes, ce vendredi 20 octobre. Il pourrait y avoir deux clubs français en plus, si le PSG parvient à écarter Manchester United et le Paris FC, Wolfsbourg.

L’OL y est, le PSG et le PFC espèrent

A partir de là, toutes ces équipes prétendront au pot du prize money de l’UEFA pour la compétition. A savoir que, qualifiées pour la phase finale elles recevront une prime commune de 400 000 euros, soit pour l’organisateur une enveloppe totale de 6,4 millions d’euros pour cette seule part. Après quoi, s’ajouteront les bonus à la performance qui représente 5,1 millions d’euros au cumul en plus.

400 000 € a minima communs à toutes les équipes

Sachant que, comme chez les hommes, la victoire et le match nul en phase de groupes rapportent ; 50 000 euros pour la première et 17 000 l’autre. Ensuite, si les deux premiers de chaque poule sont qualifiés, les vainqueurs de chacun seront gratifiés d’une rallonge de 20 000 euros. Et en suivant, des primes seront distribuées tour après tour, jusqu’à la victoire finale payée 350 000 euros. En plus du reste.

Le détail des primes de la Ligue des champions féminine 2023-2024

Primes de participation (total de 6,4 M€)

400 000 euros

Montants fixes (5,1 M€)

Victoire en phase groupes = 50 000 €

Match nul = 17 000 €

Premier de groupe = 20 000 €

Quart de finale = 160 000 €

Demi-finale = 180 000 €

Finalistes = 200 000 €

Vainqueur = 350 000 €