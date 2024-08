OGC Nice: Salaire, contrat, ce que West Ham proposerait à Todibo

Un temps annoncé proche de la Juventus, Jean-Clair Todibo ne devrait finalement pas franchir les Alpes, mais plutôt traverser la Manche, en direction de Londres. Les dernières tendances mène le défenseur de l’OGC Nice vers le club de West Ham. La raison de ce changement tiendrait moins à l’accord entre les clubs, qu’aux contrats offerts au joueur.

Avec la Juventus il était en effet question d’un bail sur cinq ans, assorti d’un salaire estimé proche de 2,5 millions d’euros net la saison. Avec West Ham, la rémunération du défenseur de 24 ans serait plutôt de l’ordre de 4 millions d’euros net par an. C’est une différence significative qui pousserait Jean-Clair Todibo à plutôt choisir l’offre des Hammers.

Au niveau des clubs, l’indemnité de West Ham au bénéfice de l’OGC Nice serait de 40 millions d’euros, plus un pourcentage à la revente pour les années de contrat restantes au joueur, jusqu’en 2027. L’OGC Nice l’a recruté en 2021 depuis le FC Barcelone, moyennant 8,5 millions d’euros, les Aiglons vont réussir une remarquable plus-value dans l’opération.

