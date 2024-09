OGC Nice: Le Coq Sportif dévoile le nouveau maillot third des 120 ans du GYM

L’OGC Nice dévoile son nouveau maillot third.

L’OGC Nice marque son 120e anniversaire avec le lancement d’un maillot third spécial, dévoilé par son équipementier Le Coq Sportif, ce mardi. Cette nouvelle tenue rend hommage aux origines du club azuréen, fondé en 1904. La tunique arbore une combinaison de bleu et de noir, rappelant les couleurs initiales du Gymnaste Club de Nice avant l’adoption du rouge et noir en 1919.

A dominante de bleu teinté de noir et de dorée la maillot third de l’OGC Nice

Le design met en avant des rayures noires sur un fond bleu prédominant, offrant un clin d’œil à l’histoire du club. Des touches dorées, présentes sur les logos et les inscriptions évoquent les années glorieuses du GYM. L’étiquette brodée « OGC Nice, 120 ans » et une couronne dorée complètent ce design commémoratif.

Pour le lancement, une campagne mettant en scène des joueurs actuels aux côtés d’anciennes gloires du club a été orchestrée, symbolisant le lien entre passé et présent. Les supporters niçois auront l’occasion de voir ce maillot third en action lors du match à domicile contre Saint-Étienne, prévu le 20 septembre à l’Allianz Riviera.