N’Golo Kanté: Combien a-t-il gagné depuis qu’il joue en Arabie Saoudite ?

N’Golo Kanté a certes signé un contrat monstrueux en Arabie Saoudite, mais dans son cas cela ne semble pas avoir altéré, ni son niveau, ni sa motivation à rester au sommet du football.

La surprise du chef de Didier Deschamps, N’Golo Kanté a fait son retour avec l’équipe de France à l’Euro 2024 et si des doutes l’entouraient à l’annonce de sa sélection, le milieu de terrain français les a vite dissipé. Toujours aussi généreux dans l’effort et précieux dans l’entre-jeu, son exil lointain en Arabie Saoudite, qu’il a rejoint cet été, n’a rien pour lui d’une retraite dorée.

Où qu’il aille N’Golo Kanté demeure précieux pour les Bleus

Sportivement il le montre avec les Bleus, financièrement il est clair que l’argument du salaire a pesé pour qu’il quitte la Premier League et Chelsea en fin de contrat pour la Saudi Pro League et son club d’Al-Ittihad. N’Golo Kanté a paraphé un contrat jusqu’en 2027, qui est payé l’équivalent de 25 millions d’euros annuels. Et dans son cas, c’est du net après impôts ce qui lui vaut traduit en brut, d’être le joueur le mieux payé de l’équipe de France à l’Euro en Allemagne.

Un contrat à plus de 68 493 euros quotidiens avec Al-Ittihad

Le joueur de 33 ans approche un revenu quotidien de 68 493 euros, il s’est engagé avec Al-Ittihad, il y a un et un peu plus désormais ce dimanche 30 juin, il a donc gagné depuis son départ pour l’Arabie Saoudite l’équivalent de 25 616 438 euros net. C’est sans les revenus additionnels, notamment tirés de ses sponsors comme d’Adidas qui lui fournit les textiles et crampons sur le rectangle vert.