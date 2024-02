Neymar nous montre sa dernière folie à 300 000€

Neymar aime les belles cylindrées et le prouve une fois de plus avec son nouveau bolide.

Alors qu’il poursuit sa convalescence suite à une opération d’un genou, Neymar a de nouveau fait sensation sur les réseaux sociaux en dévoilant son dernier achat : une Rolls Royce Ghost. Ce nouvel achat intervient dans une période mouvementée pour le joueur. En effet, Neymar a récemment fait face à des rumeurs de paternité et à une rupture avec sa partenaire Bruna Biancardi.

Neymar ajoute une Rolls Royce Ghost à son garage personnel

Avec plus de 570 chevaux, une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes et une vitesse maximale de 250 km/h (électroniquement limitée), le véhicule dépasse les 300 000 euros selon les extras et la motorisation choisie. Ce nouvel ajout à sa collection automobile reflète le goût du joueur de football pour le luxe et l’exclusivité, ajoutant une touche de glamour à sa vie déjà médiatisée.

« Nouveau bébé » s’amuse l’ex joueur du PSG sur les réseaux sociaux

Comme il le fait souvent, Neymar s’est moqué des rumeurs le concernant via ses réseaux sociaux, à l’attention de la centaine de millions d’abonnés qui le suivent. Aux débats sur sa paternité, le joueur a répondu d’une légende « nouveau bébé », pour qualifier sa dernière luxueuse acquisition.