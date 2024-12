Neymar et Vinicius rejoignent la Kings League qui débarque au Brésil

Autour de Neymar et Vinicius, avec Kaka pour capitaine, de rejoindre la Kings League.

La Kings League, compétition à la frontière du football et du divertissement lancée par Gerard Piqué, poursuit son expansion internationale avec le Brésil comme prochaine étape. En 2025, le pays accueillera sa propre ligue, portée par des stars du football et des influenceurs.

Des noms prestigieux à la manœuvre

Kaka à la présidence de la ligue au Brésil

Kaká, ancien Ballon d’Or, prendra la présidence de la ligue. Deux internationaux auriverde que sont Neymar Jr et le vice Ballon d’or 2024, Vinicius Jr, rejoindront l’aventure en tant que présidents d’équipes, aux côtés d’influenceurs et et personnalités brésiliennes annoncés au casting par l’organisateur.

Après l’Europe, l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient, la Kings League continue son développement. Le Brésil participera notamment à la première Coupe du Monde des Nations en janvier 2025 à Turin, aux côtés de pays comme les États-Unis, l’Allemagne et l’Argentine.

Un nouveau format de football-spectacle qui promet de révolutionner le monde du ballon rond.