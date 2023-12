New Balance s’offre l’ancien Monégasque James Rodriguez

James Rodriguez est la nouvelle image de New Balance.

La marque américaine New Balance renforce sa présence en Amérique du Sud en annonçant James Rodriguez comme son nouvel ambassadeur. Ce partenariat consolide l’union entre la marque nord-américaine et l’un des principaux joueurs sud-américains des dernières années. Anciennement à l’AS Monaco, l’attaquant désormais à São Paulo rejoint un portefeuille d’athlètes sponsorisés par l’entreprise comprenant des noms prestigieux, tels que Sadio Mané, Raheem Sterling et Bukayo Saka.

James Rodriguez le nouvelle pioche de New Balance

« Je suis ravi de rejoindre l’équipe des joueurs sponsorisés par New Balance. J’ai toujours eu de l’admiration pour la marque, et pouvoir conclure ce partenariat quelques mois après mon arrivée au Brésil me remplit de satisfaction et de bonheur. Je vis un moment spécial avec la conquête d’un titre inédit pour São Paulo, et également avec cette alliance avec New Balance. Je suis convaincu que ce sera un succès », a commenté James Rodriguez.

Leandro Moraes, directeur de la marque New Balance, a exprimé son optimisme quant à cette union : « Nous pensons que ce partenariat entre New Balance et James Rodriguez présente une grande synergie, et nous pensons qu’il apportera d’excellents résultats pour les deux parties. Le fait qu’il évolue actuellement au Brésil est également très important pour New Balance, et nous prévoyons de l’activer de différentes manières tout au long de ce partenariat. »

L’ex de l’AS Monaco après la pépite Endrick

Familier avec New Balance, James a déjà utilisé le modèle Tekela V4, une édition conçue avec une partie supérieure en maille statique, une fermeture à lacets, une semelle en nylon et des crampons angulaires en TPU, spécialement adaptée aux terrains de pelouse ferme. Récemment, l’équipementier américain a recruté Endrick, la nouvelle pépite brésilienne que jusqu’alors couvait la concurrente Nike.