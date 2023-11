La pépite Endrick plaque Nike pour un équipementier surprise

Endrick a préféré rejoindre New Balance pour devenir un icône de la marque, que de rester associé à Nike.

Endrick, la jeune pépite brésilienne du Palmeiras, a choisi de s’associer à la marque américaine New Balance en tant que son principal sponsor sportif pour les cinq prochaines années. Ce partenariat intervient alors qu’Endrick s’apprête à rejoindre le Real Madrid en juillet 2024, à l’âge de 18 ans.

Endrick s’est engagé cinq ans avec New Balance

Le média The Athletic rapporte que Endrick, qui était auparavant sous contrat avec Nike, a été séduit par la proposition de New Balance, qui lui promet une place prépondérante au sein de la marque et une image adaptée à son âge et à son profil. Cette décision marque un coup de force pour New Balance, qui cherche à s’imposer sur le marché des équipements sportifs face à des géants comme Nike et Adidas. L’attaquant brésilien, considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du monde, est attendu avec impatience au Real Madrid. Le club espagnol a versé une somme de 35 millions d’euros plus 25 millions d’euros de bonus pour s’attacher les services de la pépite auriverde.

Un premier transfert avant de rejoindre le Real Madrid

Avec ce choix d’équipementier, Endrick démontre son ambition et son désir de se faire un nom dans le monde du football. New Balance, de son côté, a fait un pari audacieux en s’associant à un jeune joueur encore en devenir, mais qui possède un potentiel immense. Ce partenariat pourrait s’avérer être un coup de maître pour la marque américaine, qui espère ainsi se faire une place parmi les plus grands équipementiers sportifs du monde.