Neuf ou d’occasion, électrique ou thermique : quelles sont les tendances du deux-roues ?

Le marché du deux-roues repart à la hausse et le retour des beaux jours devrait accélérer la tendance.

Le marché des deux-roues repart à la hausse. Après une année 2023 difficile, affichant une baisse générale de 2 %, le premier trimestre 2024 montre des signes de reprise, avec une progression de 1 % par rapport à la même période en 2023 selon l’étude, « Observatoire du deux-roues Solly Azar – AAA Data ». Cette légère embellie est principalement due au marché des motos d’occasion, qui a progressé de 6 %.

Un marché du deux-roues en hausse sur ce début de l’année 2024

Pour celles et ceux qui s’y intéresse, la question qui se pose à l’achat est celle de bien choisir le véhicule le plus adapté à ses besoins et usages. Un deux-roues neuf ou d’occasion ? Pour ses déplacements du quotidien ou un usage épisodique ou de loisir ? Pour de courts ou de plus trajets ? En ville ou à la campagne ? Et quid aussi de l’assurance moto, qui offre une bonne couverture à meilleur prix ? Voilà quelques données relatives aux tendances du moment…

Le rapport pointe notamment le marché des deux-roues d’occasion qui a enregistré une hausse de 3 % au premier trimestre 2024, avec 206 228 unités immatriculées, contre 199 974 l’année précédente. Ce succès contraste avec la baisse de 7 % observée sur le marché des véhicules neufs, qui a totalisé 61 054 immatriculations. La tendance à la hausse dans l’occasion, notamment pour les motos (+6 %), s’explique en partie par une baisse du pouvoir d’achat en France, incitant les consommateurs à se tourner vers des options plus économiques.

Marie-Laure Nivot, responsable de l’analyse du marché automobile chez AAA Data, souligne que le marché des deux-roues se maintient grâce au dynamisme des ventes d’occasion, malgré un segment électrique décevant. En effet, les deux-roues électriques continuent de connaître des difficultés, avec une baisse de 30 % des immatriculations, passant de 11 992 unités au premier trimestre 2023 à 8 423 en 2024. Cette chute est notamment due à la diminution des ventes du modèle BMW CE 04, leader du segment des motos électriques. Cependant, le marché de l’occasion pour les motos électriques montre une légère hausse de 4 %.

Les cyclomoteurs, qu’ils soient neufs ou d’occasion, poursuivent leur déclin. Le premier trimestre 2024 a vu une baisse de 21 % pour les modèles neufs (12 398 unités) et de 4 % pour les modèles d’occasion (52 848 unités). La norme Euro 5+, plus stricte, décourage les constructeurs, tandis que les jeunes conducteurs de 14 à 17 ans semblent être les seuls à maintenir un certain intérêt pour ce segment.

Le marché des motos affiche une hausse de 4 %, avec 202 003 immatriculations au premier trimestre 2024. Cette augmentation est principalement tirée par le marché de l’occasion, en hausse de 6 % (153 380 unités). Les ventes de véhicules neufs, en revanche, ont légèrement reculé de 2 %. Les catégories des trails et des sportives se portent particulièrement bien, avec des hausses significatives tant sur le marché des véhicules neufs que d’occasion.

Quand les réglementations gouvernementales modifient la donne

Les réglementations gouvernementales, notamment la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE) dans les grandes agglomérations, influencent fortement les tendances du marché. Certaines villes, comme Marseille, Strasbourg et Rouen, ont récemment assoupli les restrictions pour les véhicules Crit’Air 3, ce qui pourrait favoriser le marché de l’occasion. Avec le retour des beaux jours et bientôt le début de l’été, les ventes de motos vont indéniablement s’accélérer en France.