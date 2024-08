Montréal 2024: Les primes du National Bank Open Presented by Rogers 2024

Le retour des Masters 1000 c’est cette semaine à Montréal.

La parenthèse des JO à peine achevée, l’ordinaire calendrier du tennis reprend ses droits avec le retour d’un Masters 1000 cette semaine. Direction Montréal pour le National Bank Open présenté par Rogers 2024 (anciennement Coupe Rogers), où a été annoncée une augmentation des primes pour cette édition.

Un prize money augmenté à Montréal 2024

Cette hausse de près de 3% par rapport à l’année précédente concerne à la fois le tableau masculin à Toronto et le tableau féminin à Montréal. Pour les hommes, la dotation totale s’élève à 6 795 555 dollars américains. Le vainqueur empochera un chèque de 1 049 460 dollars, soit environ 964 974 euros. Le finaliste ne sera pas en reste avec 573 090 dollars.

Même les joueurs éliminés dès le premier tour verront leur prime augmenter, touchant 27 165 dollars contre 26 380 l’an passé. Cette revalorisation s’inscrit dans une volonté de soutenir l’ensemble des participants, y compris ceux moins bien classés. Du côté du double, les vainqueurs se partageront 322 000 dollars.

L’un des plus anciens tournois du calendrier

Troisième plus ancien tournoi de tennis au monde après Wimbledon et l’US Open, le National Bank Open fait partie des prestigieux Masters 1000. Il attire chaque année les meilleurs joueurs et joueuses du circuit, désireux de remporter non seulement un titre de prestige, mais aussi 1000 précieux points au classement ATP ou WTA.

Les primes du National Bank Open Presented by Rogers 2024

Simples:

1er tour = 24 978 €

2ème tour = 45 083 €

Huitième de finale = 84 074 €

Quart de finale = 157 179 €

Demi-finale = 288 165 €

Finale = 526 954 €

Vainqueur = 964 974 €

Doubles (à partager entre les joueurs):

1er tour = 14 629 €

Huitième de finale = 26 794 €

Quart de finale = 48 742 €

Demi-finale = 88 354 €

Finale = 160 838 €

Vainqueurs = 296 077 €