Monaco – PSG. Le scénario du choc tel que l’envisagent les bookmakers

Un dernier choc pour finir l’année en beauté, entre l’AS Monaco et le PSG.

C’est un match décalé de plusieurs jours, en raison de la nouvelle programmation du Trophée des champions, qui opposera les deux mêmes équipes en janvier, à Doha au Qatar. Dans ce duel au sommet de la 16e journée de Ligue 1, les opérateurs dessinent un scénario haletant entre l’AS Monaco et le Paris SG.

Un choc pour le titre entre l’AS Monaco et le PSG

Les bookmakers placent légèrement Paris favori, avec une cote moyenne de victoire à 1,95, contre 3,65 pour l’AS Monaco. Le match nul s’établit à 3,80, suggérant un affrontement serré où l’écart semble ténu. Les scénarios les plus probables selon les bookmakers penchent vers des scores serrés : 1-1 (6,00), 2-1 pour Paris (9,70), ou 1-2 (6,50). Le score vierge (0-0) apparaît comme peu probable avec une cote de 19,00.

Vers un match serré de bout en bout ?

Côté buteurs, Gonçalo Ramos (2,45) et Randal Kolo Muani (2,60) bien que ce dernier soit en retrait dans l’effectif de Luis Enrique, sont les principaux pronostiqués pour faire trembler les filets. Du côté monégasque, Breel Embolo (3,05) représente la menace offensive la plus crédible.Ces cotes augurent donc d’match où chaque but pourrait basculer la rencontre, promettant un spectacle tactique et stratégique entre deux formations ambitieuses.