Affiche de prestige entre Monaco et Barcelone ce jeudi soir à Louis II, en Ligue des champions 2024.

Pour son retour à la compétition, c’est un géant qui se dresse au stade Louis II, sur la route du club princier, ce jeudi 19 septembre à 21h00 au Stade Louis II. Un match qui s’annonce électrique entre deux équipes en pleine forme en ce début de saison et une affiche de gala pour les joueurs à la diagonale sur le maillot. Ce choc Monaco – Barcelone 2024 en direct live streaming est sur Canal+ Foot, l’une des des antennes du groupe Canal qui détient les droits de diffusion de l’intégralité des matchs européens.

Malgré une pré-saison difficile, les Monégasques, sous la houlette d’Adi Hütter, affichent un bilan impressionnant avec 3 victoires et 1 nul en matchs officiels. Le technicien autrichien semble avoir trouvé la bonne formule pour son équipe, qui reste invaincue depuis le début de la saison. En face, le FC Barcelone, animé par la volonté de reconquête après le doublé Liga – Ligue des Champions de son rival madrilène la saison dernière, affiche un parcours sans faute.

L’affrontement de deux équipes en forme en ce début de saison

Les Blaugranas ont remporté leurs 5 premiers matchs de Liga avec brio, portés par un secteur offensif flamboyant. Le jeune prodige Lamine Yamal et l’expérimenté Robert Lewandowski mènent l’attaque catalane, qui affiche une moyenne impressionnante de 3,4 buts par match. Ce choc promet d’être un véritable test pour l’ASM face à une équipe barcelonaise déterminée à briller sur la scène européenne. Les fans de football pourront suivre cette rencontre en direct à partir de 21h00.

Vers un duel tactique sur le rectangle vert ?

Les compositions probables laissent entrevoir un duel tactique intéressant entre les deux équipes. Côté monégasque, on pourrait voir une formation offensive avec Embolo en pointe, soutenu par Alikouche, Minamino et Ben Seghir. Le Barça devrait aligner une équipe compétitive avec Lewandowski à la finition, épaulé par Yamal, Torres et Raphinha.