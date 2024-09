« We Will Show You », la LFP dévoile la toute 1re pub de son histoire

La LFP innove en révélant son premier film de marque dans son histoire.

Ce n’est pas une campagne promotionnelle classique visant à promouvoir le début d’une nouvelle saison, tel que l’orchestre les diffuseurs et ayant-droits. Pour la première fois de son histoire la Ligue de football professionnel (LFP) a révélé son propre film de marquer intitulé : « We Will Show You » (Nous allons vous montrer).

Un premier film de marque pour la Ligue de football

Il s’inscrit dans la stratégie de refonte des vieux codes précédents, notamment par la révélation plus tôt dans le printemps des nouveaux logos de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Le film ambitionne de « faire ressortir la richesse inépuisable du football français à travers une signature : Ligue 1. Football. À la Française », écrit la LFP dans sa présentation.

« Le concept créatif de ce film prend à contrepied le cliché anglais « Farmers League », en recréant une opposition franco-britannique ; l’une des plus vieilles querelles qui soit », ajoute le communiqué qui insiste à cet effet sur la présence d’une guest connue internationalement : le désormais ex sélectionneur des Bleuets, Thierry Henry.

Le déploiement d’un plan stratégique visant à dépoussiérer les vieux codes

Les modalités de diffusion de la campagne ne sont pas précisées. En revanche, la Ligue promet d’autres divulgations à venir. « Ce film est la première pierre d’une longue série, avant la révélation de ses nouveaux Trophées, et de ses nouvelles actions pour les fans, pour construire le football à la Française. » La LFP souligne que depuis deux ans elle déploie un plan de marque qu’elle appelle « élévation » et qu’elle axe autour de trois points : l’image, l’expérience et la culture.