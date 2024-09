ASSE: Une promotion à l’événementiel et la fan expérience

Du mouvement à l’administratif de l’AS Saint-Etienne.

C’est un secteur que l’on peut aisément dominer en effervescence, avec la remontée des Verts en Ligue 1, que celui de l’expérience fan et de l’événementiel. Justement, le secteur a un nouveau responsable à l’ASSE, en la personne d’Aymeric Pijanowski, ainsi que l’intéressé l’annonce sur sa page Linkedin.

Une promotion en interne chez les Verts de l’ASSE

« J’ai le plaisir de vous annoncer que j’occupe désormais le poste de Chargé de fan experience et évènementiel à l’AS Saint-Étienne », écrit-il en légende d’une image du stade Geoffroy-Guichard, prise depuis les tribunes. Tel qu’il le rapporte dans le déroulé de son parcours professionnel, Aymeric Pijanowski a rejoint les Verts il y a presque cinq ans, dans le cadre d’une alternance.

Il s’y est depuis solidement ancré, en devant d’abord « référent fan experience », jusqu’à cette récente nomination. Des fans, l’ASSE en tant que club historique et parmi les plus titrés du foot français, en compte de très nombreux sur son propre territoire comme au-delà. Le public stéphanois a été le plus nombreux à garnir le Chaudron, la saison dernière quand l’ASSE se produisait à domicile, avec des affluences bien supérieures au reste des clubs de la Ligue 2.