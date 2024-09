Le PSG cartonne le LOSC et les audiences sur Canal+

D’un match à un autre de Ligue des champions, Canal+ triple son audience.

Les affiches passent et elles n’ont pas toutes la même saveur pour le groupe Canal+, diffuseur de tous les matchs européens cette saison 2024-2025. Alors que la veille, la première journée de la Ligue des champions et le match du LOSC au Sporting avait peiné à séduire le public devant les écrans, avec moins d’un demi-million de téléspectateurs, le premier du PSG ce mercredi a triplé la mise.

Le PSG triple l’audience de la veille avec le Losc

Face à Gérone, dans un match très emprunté et plutôt fermé, mais finalement remporté au forceps par le Paris Saint-Germain (1-0), sur sa pelouse du Parc des Princes, le champion de France a réuni une moyenne de 1,34 millions de téléspectateurs sur l’ensemble de la soirée. Cela représente une part générale d’audience de 7,4% du public dont 5,8% de la cible préférentielle, FRDA-50.

Le cinquième programme le plus suivi de la soirée à la TV

Selon les données publiées par Ozap, ce PSG – Gérone est le cinquième programme le plus suivi à la TV ce mercredi soir, ce qui est une excellente performance pour la chaîne cryptée. C’est elle, toujours, qui diffusera ce jeudi les rencontres AS Monaco – FC Barcelone et Brest – Sturm Graz. Le premier sera à suivre sur Canal+ Sport, l’autre sur Canal+ 360.