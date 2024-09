RC Lens: Un nouveau directeur sportif promu au Racing

Le RC Lens a officialisé la nomination de son nouveau directeur sportif.

C’est un poste devenu sensible au RC Lens, Florent Ghisolfi à l’automne 2022. S’y sont essayé successivement depuis Franck Haise alors aux prérogatives élargies, puis Grégory Thil, Frédérique Hébert ou l’éphémère Mike Mode. Ce mercredi, le club nordiste a officialisation la promotion interne de Diego Lopez au poste de directeur sportif.

Diego Lopez promu de responsable du recrutement à directeur sportif

L’Espagnol de 25 ans était jusqu’alors responsable du recrutement au sein du Racing, qu’il a rejoint au mois de juin dernier depuis les Girondins de Bordeaux, tel que le détaille son CV sur sa page Linkedin.

« Quand tu arrives à Lens, tu te rends vite compte que l’environnement est spécial. Je le savais déjà un peu car j’ai beaucoup suivi la Ligue 1 », explique notamment l’intéressé dans un entretien publié sur le site officiel lensois. « Une fois que tu travailles pour ce club, c’est décuplé. C’est très familial, l’accueil est formidable et la proximité entre les personnes qui y travaillent est forte. Pour autant, quand tu arrives à Lens, c’est à toi de t’adapter parce que les valeurs sont très claires : « charbonner », faire preuve de collectif et donner le meilleur de soi-même. »

L’ambition d’installer le RC Lens parmi les clubs européens

Quant à son nouveau job de directeur sportif, Diego Lopez se fixe pour mission : « Le projet s’articule autour de trois choses importantes : le recrutement, la formation et la mise en place d’un staff multifonctionnel. On va travailler avec beaucoup d’énergie en gardant à l’esprit la nécessité d’obtenir également des résultats économiques. » Il dit viser l’Europe au bout du championnat de la Ligue 1 et briller en Coupe de France parmi les objectifs de sa saison.